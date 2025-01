Dziennikarz nowym szefem Pentagonu. Zdecydował jeden głos

Hegseth odniósł się także do wojny w Ukrainie, stwierdzając, że "jest to decyzja na poziomie prezydenckim". 0 Wiemy, kto jest agresorem. Wiemy, kto jest tym dobrym gościem. Chcielibyśmy, żeby było to jak najbardziej korzystne dla Ukraińców, ale ta wojna musi się zakończyć - dodał.

- Nie ma on ani charakteru, ani doświadczenia, ani osądu wymaganego na tym stanowisku. Jeśli jest jedno słowo, które nigdy nie powinno opisywać Sekretarza Obrony na tym ważnym stanowisku, to jest to "chaotyczny". Ale to jest jedno słowo, które najlepiej opisuje pana Hegsetha - mówił lider demokratów Chuck Schumer.