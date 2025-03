Zmiana czasu z zimowego na letni. Kiedy wypada w 2025 roku i kto na tym zyska?

Zmiana czasu z zimowego na letni w 2025 r. odbędzie się w nocy z 29 na 30 marca . O godzinie 2:00 zegarki przestawimy na 3:00, co oznacza krótszy sen, ale dłuższe popołudnia z naturalnym światłem. Zmiana ta wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 2022 r.

Od kilku lat w Polsce i UE trwają dyskusje na temat rezygnacji z dwukrotnej zmiany czasu . W 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała projekt dyrektywy, który pozwoliłby państwom członkowskim na wybór stałego czasu. Jednak do dziś nie osiągnięto porozumienia.

Pomimo licznych konsultacji, w których 84% obywateli UE opowiedziało się za rezygnacją ze zmiany czasu, państwa członkowskie nie mogą dojść do porozumienia. Na decyzję o zniesieniu zmiany czasu wciąż trzeba poczekać – zmiany obowiązują co najmniej do końca 2026 roku.