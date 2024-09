Działo się w nocy. Opowiedziały o kolejnej ofiarze ojca Pierra

Ojciec Pierre, francuski duchowny katolicki zmarły w 2007 roku, założyciel ruchu Emaus, został oskarżony o napaści seksualne na co najmniej siedem kobiet. Dwie córki jednej z kobiet oskarżających Abbé Pierre'a o przemoc seksualną w rozmowie z France Télévisions opowiedziały o molestowaniu, jakiego ksiądz rzekomo dopuścił się wobec niej w 1989 i 1990 roku. O całej historii dowiedziały się w 2019 po śmierci matki, która składała zeznania przed komisją ds. wykorzystywania seksualnego w Kościele. W liście kobieta potępiła wykorzystywanie seksualne ze strony księdza, którego miała doświadczyć w latach 1989 i 1990. Miała uciec od agresywnego męża, nie mają środków do życia. - Znając osobiście Abbé Pierre'a, poprosiła go o pomoc - wyjaśniła jedna z jej córek. Wówczas 77-letni ksiądz miał poprosić kobietę o coś w zamian. "Szybko przeszedł od pomocy charytatywnej do wykorzystywania seksualnego" - napisała matka. "Zabierał mnie do mieszkania w Paryżu, do którego miał klucz" - relacjonowała w liście. "Masturbował się przede mną, prosił mnie o seks oralny i bił mnie pasem" - napisała domniemana ofiara.