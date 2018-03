Dyplomata: Duda powinien rozmawiać z Tillersonem. To wielki błąd

Naiwnością byłoby twierdzić, że partnerem dla amerykańskiego sekretarza stanu jest profesor Czaputowicz. Prezydent powinien był porozmawiać z Tillersonem - mówi w rozmowie z WP Jan Wojciech Piekarski, były ambasador RP.

Prezydent Duda gościł Tillersona w Warszawie w styczniu. W lutym nie chciał rozmawiać z nim przez telefon (East News, Fot: Andrzej Hulimka)

Teoretycznie zasady protokołu są jasne: głowa państwa rozmawia ze swoim odpowiednikiem. Właśnie na tę zasadę powołał się polski prezydent nie zgadzając się na rozmowę z szefem amerykańskiej dyplomacji. Jak pisaliśmy, zdarzenie miało miejsce w lutym, w najgorętszym okresie zawieruchy wokół nowelizacji ustawy o IPN. Amerykanie, którym zaproponowano, by Tillerson porozmawiał z kimś równym rangą, nie przyjęli tego dobrze, a sprawa walnie przyczyniła się do bezprecedensowych napięć w stosunkach Polski z jej najważniejszym sojusznikiem.

Zdaniem Jana Wojciecha Piekarskiego, byłego ambasadora oraz szefa Protokołu Dyplomatycznego, Duda popełnił błąd ściśle trzymając się protokołu.

- Jeżeli prezydent RP w relacjach z politykami ze Stanów Zjednoczonych chce stosować zasady protokolarne, jakie stosuje się z krajami tej samej rangi, to jest jego prawo. Ale dowodzi to tego, że nie zdaje sobie sprawy, jak ważnym partnerem są Stany Zjednoczone i jaką rolę w administracji amerykańskiej odgrywa sekretarz stanu. Wszędzie tam, gdzie podróżuje, jego partnerami są pierwsze osoby w państwie. Czy prezydent Duda wyobraża sobie, że partnerem dla Tillersona jest minister Czaputowicz? - pyta dyplomata. - To byłaby duża naiwność. Odmowa rozmowy to był wielki polityczny błąd. Być może prezydent wyczuwał możliwość perswazji ze strony Tillersona w sprawie ustawy o IPN-ie, no a prezydent bał się Nowogrodzkiej i wolał tej rozmowy uniknąć - spekuluje.

Jak dodaje, Duda powinien był przyjąć prośbę Tillersona, bo ten przekazywał stanowisko administracji Trumpa. Piekarski nie dziwi się też, że w efekcie Amerykanie wykluczyli spotkanie polskich przywódców z prezydentem USA, do momentu rozwiązania sporu o IPN.

- Departament Stanu opiniuje wszystkie spotkania w Białym Domu i dlatego będzie długo zastanawiał się, jak zaopiniować ewentualną możliwość spotkania amerykańskiego z polskim prezydentem. Nie mówiąc już o tym, że na oficjalne zaproszenie będzie musiał długo poczekać - mówi ambasador.

Clinton nie chciał rozmawiać z Wałęsą

Jak dodaje, sytuacja go nie dziwi także dlatego, że nie był to pierwszy przypadek, kiedy Amerykanie grozili odwołaniem spotkania na szczycie. Podobna sytuacja miała miejsce podczas wizyty Lecha Wałęsy w USA w 1995 roku. Amerykańscy dyplomaci dążyli do odwołania rozmowy polskiego prezydenta z Billem Clintonem po tym, jak Wałęsa nie zareagował na antysemicką wypowiedź byłego kapelana "Solidarnośći" ks. Henryka Jankowskiego. Piekarski był wówczas szefem Protokołu Dyplomatycznego.