Duże straty Ukraińców. Plany Putina na rocznicę

"Dziennik Gazeta Prawna" alarmuje, że styczeń był pierwszym miesiącem od sierpnia, w którym Ukraina straciła więcej terytoriów niż odzyskała. Obszar okupowany powiększył się w styczniu o 600 km kwadratowych, a pod okupacją rosyjską znajduje się ponad 16 proc. terytorium Ukrainy. - Rosyjska armia prowadzi cały czas aktywną obronę w kierunku pasma Bachmut - Słowiańsk. Jeżeli armia rosyjska przesunie się w kierunku autostrady M03 to będzie kontrolować ogniowo bardzo istotny obszar - komentował w programie "Newsroom WP" gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. - Armia rosyjska przygotowuje się do kontrofensywy, która może nastąpić na przełomie lutego i marca, w rok od rozpoczęcia ataku. 27 lutego jest święto rosyjskie w rocznice zajęcia Krymu w 2014 r. Na kwiecień zaproszono do Rosji przywódcę Chin. To istotne wydarzenie, podczas którego Putin będzie chciał pokazać, że rosyjska armia jednak się zrehabilitowała. Ta operacja, do której Rosja się przygotowuje, ma mieć charakter rehabilitacyjny, dlatego dowodzenie przejął bezpośrednio Gierasimow. Putin nie będzie się mieszał w sferę wojskową. Dał mu pełnię zaufania. Po lutym zeszłego roku Rosja poniosła porażki i nie zrealizowano celów politycznych - dodał.