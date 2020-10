Dulkiewicz powinna przeprosić. Tak uważają posłowie Lewicy i PSL

Deutschlandfunk Kultur to drugi publiczny kanał niemieckiego radia. Podobnie jak polska "dwójka" skupia się raczej na propagowaniu kultury i tworzeniu reportaży radiowych, niż na komercyjnej działalności. To właśnie podczas reportażu na temat rządów PiS widzianych z gdańskiej perspektywy Aleksandra Dulkiewicz wypowiedziała kontrowersyjne słowa.

Chodzi o słowa, w których polityczka zbudowała analogię między obecną sytuacją w Polsce, a sytuacją w III Rzeszy. Dulkiewicz powiedziała, że w Polsce "wolność jest zabierana po kawałku" i jest to przerażające, bo "przecież tak było w III Rzeszy".

Andrzej Szejna (Lewica) powiedział, że "nie można dzisiaj porównywać Polski, nawet rządu PiS, do III Rzeszy". Dodał, że Dulkiewicz powinna rozumieć swój błąd i przeprosić. – Ja ją proszę, żeby to zrobiła, bo to jest mądra i wrażliwa kobieta - zakończył swoją wypowiedź.