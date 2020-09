Jacek Ozdoba oraz prof. Jarosław Flis gośćmi programu "Tłit"

W środę odbyło się posiedzenie zarządu PiS, na którym omawiana była m.in. dalsza przyszłość Zjednoczonej Prawicy. Oczekiwany przez media komunikat o konkretnych rozwiązaniach jednak się nie pojawił. W zdawkowych słowach rzecznika PiS Anita Czerwińska poinformowała za to, że "piłka jest po stronie Solidarnej Polski ", a partia rządząca jest gotowa na "konstruktywną współpracę".

Politolodzy mówią wprost: Zbigniew Ziobro gra na czas, co może być pewnego rodzaju strategią negocjacyjną, a na pewno oznacza to, że PiS postawił przed Solidarną Polską warunki trudne do zaakceptowania.