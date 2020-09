Białoruś. Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z opozycją

Szef KPRM, minister Michał Dworczyk pytany w poniedziałek w "Kwadransie politycznym" w TVP 1, po co posłowie przychodzą do premiera i czy rząd dysponuje jakąś dodatkową wiedzą na temat tego, co dzieje się na Białorusi, zapewnił, że "wiedza, którą dysponuje rząd, jest głębsza niż ta przekazywana przez media". - Dlatego część spotkania ma charakter niejawny, by posłowie mogli się zapoznać z informacjami, którymi dysponuje premier - tłumaczył Dworczyk.