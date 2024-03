Duda: "Nie wierzę, żeby Rosja zaatakowała państwo NATO"

- Gdyby Putin wiedział, co czeka na Ukrainie jego i jego armię, toby Ukrainy nie zaatakował. Właśnie między innymi ze względu na ten dramatyczny przykład mówię o tym, że nie wierzę w to, żeby Rosja zaatakowała którekolwiek z państw NATO. Po pierwsze dlatego, że Sojusz Północnoatlantycki stanowi ogromną siłę, nieporównywalną w ogóle z Rosją. Po drugie, to państwa, które będą w stanie od razu stanąć do obrony, jeszcze sprawniej niż na początku Ukraina - oceniła głowa państwa.