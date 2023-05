Duda i Tusk będą współpracować? Odpowiedź Pałacu Prezydenckiego

Wybory parlamentarne coraz bliżej, a walka o głosy wyborców już trwa. Opozycja liczy na zdobycie większości w Sejmie, ale nawet posiadanie ponad 230 posłów nie pozwoli jej na swobodne rządzenie - w Pałacu Prezydenckim bowiem nadal zasiada Andrzej Duda. Przewodniczący PO Donald Tusk zapowiedział, że "skłoni go do współpracy", co rozzłościło prezydenckich urzędników.