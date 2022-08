Dron MQ-1C Gray Eagle. Powietrzni wojownicy mają trafić na Ukrainę

MQ-1C Gray Eagle – nowoczesny dron bojowy

Amerykański dron nazywany mianem Sky Warrior (powietrznego wojownika) mierzy 8,53 metra długości. Rozpiętość jego skrzydeł wynosi 17 metrów. Maksymalna waga startowa bezzałogowego samolotu bojowego to 1663 kg, co pozwala na przyjęcie na pokład ładunku ważącego nawet 360 kilogramów. Prędkość maksymalna podczas lotu wynos 309 km/h. Imponująca jest także wytrzymałość drona Gray Eagle. Może on latać nieprzerwalnie nawet przez 36 godzin, przy czym czas ten wydłuża się nawet do 50 godzin przy zastosowaniu dodatkowego zbiornika paliwa. Zasięg powietrznego wojownika wynosi nawet 400 km.