USA przekażą Ukrainie Gray Eagle? "To decyzja polityczna"

Czy USA przekażą Ukrainie Gray Eagle? - To jest decyzja polityczna. (...) Tutaj właściwości sprzętu czy inne rzeczy są mniej ważne, niż wola polityczna - uważa gość programu "Newsroom WP", generał Tomasz Drewniak z fundacji Stratpoints oraz były inspektor Sił Powietrznych RP. - Ciężko mi powiedzieć, jaką wolę polityczną mają Amerykanie - dodaje. - Oczywiście, te obawy amerykańskie mają pewne uzasadnienie, bo kilka lat temu Iranowi udało się jednego z bardzo nowoczesnych bezpilotowych aparatów amerykańskich przechwycić i na podstawie tego uruchomili swój program - wskazuje. Ekspert podkreśla jednak, że główną przeszkodą są właśnie obawy polityczne, a nie militarne. Czym wyróżnia się dron Gray Eagle? - To duży bezpilotowiec uzbrojony. To jest rzecz, której Amerykanie używają od wielu lat. Bardzo skutecznie uzbrojony - podkreśla generał, dodając, że w zakresie działania tej maszyny należy wyróżnić kilka płaszczyzn: optykę, sensory i uzbrojenie. Dostawa takich dronów do Ukrainy musiałaby obejmować również wyżej wymienione komponenty, a także - szkolenia.