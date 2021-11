Drobna wada i lodówka do wyrzucenia? Unia idzie na wojnę z elektrośmieciami

Równocześnie, jak zaznacza szef UOKiK, konsumentowi w ramach rękojmi przysługuje prawo do naprawy lub wymiany towaru. Jeśli nie jest to możliwe, np. ze względu na brak części lub zakończenie produkcji, nabywca dysponuje uprawnieniem do obniżenia ceny towaru. Rękojmia przysługuje jednak jedynie przez relatywnie krótki czas (2 lata), a problemy ze sprzętem często pojawiają się tuż po zakończeniu ochrony. Remedium na nie stanowić ma tzw. prawo do naprawy. Jego celem jest zobligowanie przedsiębiorców do zapewnienia dostępności części zamiennych przez 7 do 10 lat po zakończeniu produkcji i wprowadzeniu ostatniej partii do obrotu. Dotyczy to takich sprzętów, jak np. lodówki czy pralki. Części zamienne mają być dostępne przede wszystkim dla serwisów naprawczych. Elementy do prostych napraw, które użytkownik może bezpiecznie wymienić samodzielnie, mają być powszechnie możliwe do kupienia. W przypadku części zamiennych dostępnych powszechnie, na stronie internetowej powinna znaleźć się także instrukcja naprawy.