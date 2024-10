Dramatyczny moment Ukrainy. "Cała linia frontu wrze"

Rosjanie wzmagają ataki równocześnie na sześciu kierunkach frontu. Ukraina, której brakuje sił, może nie być w stanie utrzymać obrony - tak gen. Waldemar Skrzypczak w rozmowie z Wirtualną Polską komentuje doniesienia od walczących na wojnie. Polski medyk wojskowy Damian Duda relacjonuje, że na całym froncie zawrzało. Widzi to po dużej liczbie rannych, którym pomaga.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie nasilają ataki

Źródło: General Staff of the Armed Forces of Ukraine