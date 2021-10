Dramatyczne krzyki przy granicy. To błąkają się krewni "zakładników Łukaszenki"

- Potrzebował pomocy, bo został pobity i okradziony. Jak to się stało? Nie znamy szczegółów, ponieważ była to osoba mówiąca tylko po niemiecku i kurdyjsku. Wiemy, że nie zdołał nikogo odszukać. Po potwierdzeniu przez Straż Graniczą, że ten mężczyzna legalnie przebywa w UE, zdecydował się na powrót do Niemiec - mówi Konrad Sikora. Dodaje, że podobna była historia drugiego mężczyzny, który tego samego dnia skorzystał z gminnego punktu pomocy dla migrantów. On także wrócił do Niemiec.