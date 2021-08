Dotkliwa kara dla arcybiskupa. O. Gużyński: został "zamrożony"

- Jeśli ktoś słyszy, że arcybiskupa pozbawiono możliwości udziału w uroczystościach czy nakazano pokutę, to może pomyśleć: "a co to za kara?". Takie może być nastawienie społeczne, ale jak się spojrzy na to od wewnątrz, to ten zakaz dotyczący aktywności publicznej dla biskupa jest bardzo dotkliwy - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską o. Paweł Gużyński.