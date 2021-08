Abp Wiktor Skworc w Piekarach Śląskich: "Wirus egoizmu i pogaństwo obojętności"

W niedzielę do Piekar Śląskich dotarła doroczna Pielgrzymka Kobiet i Dziewcząt. Podczas uroczystej mszy abp Wiktor Skworc odniósł się m.in. do zmian gospodarczo-społecznych regionu. Duchowny nawiązał też do walki z pandemią oraz szczepień na COVID-19, zapewniając, że "Kościół w Polsce wspiera dzisiaj ofertę szczepień".