Donald Tusk komentuje: "Coście uczynili z naszą krainą". Nowy wpis byłego premiera i nawiązanie do Kazika

"Coście uczynili z naszą krainą" - dodał były lider PO, nawiązując do słów piosenki Kazika Staszewskiego z utworu "Jeszcze Polska..." o takim samym refrenie, ale z przekleństwem. "Jeszcze Polska..." to piosenka pochodząca z pierwszego solowego albumu Kazika "Spalam się" z 1991 r.

Jarosław Gowin nie jest zapraszany do TVP Info? "Chyba przestałem być interesującym partnerem"

Przypomnijmy: wiele osób to raczej Donalda Tuska widziałoby w roli kandydata. - Zachęciłam go SMS-em. Myślę, że oddał pole młodszym kolegom - mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz w RMF FM. Jego pojawienia się chciał także Leszek Miller. - On ma szansę przeciągnąć dużą część osób, nawet wahających się, na swoją stronę - mówił w TVN24.