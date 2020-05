Rafał Trzaskowski startuje w wyborach. Nowy wpis Donalda Tuska

Wiele osób to raczej Donalda Tuska widziałoby w roli kandydata. - Zachęciłam go sms-em. Myślę, że oddał pole młodszym kolegom - mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz w RMF FM. Jego pojawienia się chciał także Leszek Miller. - On ma szansę przeciągnąć dużą część osób, nawet wahających się, na swoją stronę - mówił w TVN24.