Wybory 2020. Leszek Miller chce, by "pojawił się Donald Tusk". "Przeciągnie wahających się na swoją stronę"

- O wszystkich terminach będzie decydować pani marszałek Sejmu, może je dowolnie skracać. To ona będzie miała wpływ na wyborów prezydenckich przebieg, a nie PKW , co mi się, szczerze mówiąc, nie podoba - powiedział w rozmowie z TVN24 Leszek Miller .

- Tryb jej uchwalenia był skandaliczny - uważa były premier. Jego zdaniem można to nazwać "obelgą". - To są tzw. ustawy kodeksowe, gdzie jest wymagana szczególna staranność w pracy - przypomniał. Leszek Millet nie odrzuca jednak całkowicie tego projektu. Ma nadzieję, że zostanie zmieniony w Senacie. - Na razie prezentuję swoje zasadnicze zastrzeżenia, zarówno co do treści, jak i trybu - uznał.