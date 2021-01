Donald Trump jak Adolf Hitler? Michał Kamiński wyjaśnia

- A co był zrobił Twitter i Facebook, gdyby funkcjonował w roku 1932, na rok przed dojściem Hitlera do władzy? Krematoria Oświęcimia mogły powstać dlatego, że najpierw Hitler wypowiadał i pisał słowa - stwierdził wicemarszałek Senatu Michał Kamiński w programie "Tłit", komentując zablokowanie kont prezydenta USA. - W kraju demokratycznym wolność słowa jest bardzo ważna, ale wolność słowa, która wzywa do przestępstwa i do niego prowadzi, przestaje być wolnością słowa. Dlatego przywołuję przykład Hitlera - nie by go porównywać do Trumpa, tylko dlatego, że historia nauczyła nas, że słowa potrafią być zabójcze - wyjaśnił Kamiński.

Rozwiń