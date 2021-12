Dni Łukasza Mejzy w rządzie policzone? Jest wstępna zapowiedź

- W tej chwili pan minister zwrócił się o urlop w jednym i drugim miejscu. Sprawa jest wyjaśniana. Gdy te wyjaśnienia się zakończą, zakończy się to decyzją - odpowiedział rzecznik rządu. Marcin Fijołek dopytał czy zakończy się to jeszcze w tym roku. - Myślę, że to termin, który jest realny - dodał Piotr Mueller.