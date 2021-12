Afera mailowa. W tle oświadczenie majątkowe Iwony Morawieckiej

"Mateusz, w związku ze skierowaniem przez Prezydenta wniosku do TK ws. Oświadczeń majątkowych media będą pytać o oświadczenie żony" - miał napisać Piotr Mueller do premiera. Jak czytamy, rzecznik rządu miał także zaproponować Morawieckiemu "dwa warianty do wyboru" w celu rozwiązania sprawy.