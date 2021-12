Polityk przestrzega Kukiza. "To się dla niego źle skończy"

Rząd Mateusza Morawieckiego mierzy się z potężnym kryzysem wizerunkowym, jaki wiąże się z doniesieniami dotyczącymi działalności wiceministra Łukasza Mejzy. Dymisji polityka zaczyna domagać się m.in. Paweł Kukiz. - Jak Kukiz się odwróci (od Kaczyńskiego - red.), to zobaczy, w jaki toksyczny związek wszedł. To się dla niego źle skończy - ocenił w programie "Newsroom" WP były szef MSZ Radosław Sikorski. Jak dodał europoseł, "każdy, kto wchodzi w orbitę Kaczyńskiego, później żałuje". Polityk PO był pytany też o przyspieszone wybory parlamentarne w Polsce. - Dość łatwo można je wywołać, nie uchwalając budżetu. Myślę, że ta opcja jest w PiS-ie bardzo poważnie rozważana - zaznaczył Radosław Sikorski. Polityk odniósł się też do kąśliwego wpisu Szymona Hołowni na Twitterze, który zareagował na słowa Donalda Tuska. - Wydaje się, że wypowiedź Tuska mogła zostać zmanipulowana, wic nie chcę komentować czegoś, co może nie być wiernym przekazem - zaznaczył.