Walka o sądy i pieniądze z Unii. Upór tej władzy jest dla Polski rujnujący

Co do "spłaszczenia" i wyrównania statusu, to skoro sędzia nie będzie powoływany do konkretnego sądu, to skąd wiadomo, gdzie ma orzekać? Minister Ziobro tego nie wyjawił. A odpowiedź się narzuca: wskazywałby to on – Zbigniew Ziobro. I to nie raz, ale tyle razy, ile mu się spodoba. Taki niepokorny sędzia Żurek, który doprowadził do wyroku TSUE uznającego arbitralne przerzucanie sędziów z wydziału do wydziału za łamiące prawo Unii, mógłby być rzucany po całym okręgu krakowskim, tym intensywniej, im bardziej aktywny byłby w obronie praworządności.