Dlaczego poseł Lubczyk nie może zostać wiceministrem w rządzie Tuska [OPINIA]

Na wstępie zaznaczmy wprost: jeśli rzeczywiście poseł Radosław Lubczyk zostanie wiceministrem cyfryzacji, będzie to naszym zdaniem decyzja skandaliczna. To osoba, która w ogóle nie powinna znaleźć się na liście wyborczej. Człowiek, którego koledzy z partii publicznie bronili, zaś nieoficjalnie przyznawali, że zachowanie Lubczyka było co najmniej naganne, a być może bezprawne.