Burza w Trzeciej Drodze. Poseł od ferrari z wyborczym pole position

- To, co mnie urzekło w Hołowni, to to, że stawiamy na osoby, które mają coś do powiedzenia, posiadają duży dorobek zawodowy. W tym kontekście wybór Lubczyka jest czymś niezrozumiałym - przyznaje prof. Robert Sidełko, ekspert w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych związany z Politechniką Koszalińską, działający w Polsce 2050 w okręgu koszalińskim.