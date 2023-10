Dlaczego Izrael zrzuca bomby na domy szefów Hamasu? Gen. Skrzypczak objaśnia tę taktykę

Pierwszy dom członka Hamasu zburzono, dzień po masakrze w Izraelu, czyli 8 października. IDF poinformował, że była to posesja należąca do samego szefa organizacji Yahya Sinwara. On sam jest najpilniej poszukiwaną osobą przez izraelski wywiad wojskowy. Następnie w dymiące zgliszcza zmienił się dom należący do szefa wywiadu Hamasu w Strefie Gazy. IDF twierdzi, że budynek ten był wykorzystywany przez grupę terrorystyczną jako infrastruktura wojskowa.