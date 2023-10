Izrael zabił jednego z szefów Hamasu. Atak "zakrojony na szeroką skalę"

Ostatnie działania Izraela to odpowiedź na atak bojowników z Hamasu, który rozpoczął się w ubiegłą sobotę (7 października). Terroryści zamordowali ponad 1300 osób, przede wszystkim cywilów i porwali co najmniej 120. W izraelskich atakach na Strefę Gazy, prowadzonych w ramach odwetu, miało już zginąć ok. 2 tys. mieszkańców tego regionu.