Czwarta fala epidemii. Pojawił się nowy optymistyczny scenariusz dla Polski

Czwarta fala epidemii. Mogą umrzeć tysiące osób

Według dra Rakowskiego do czasu uzyskania odporności populacyjnej (poprzez infekcje lub szczepienie) w Polsce może umrzeć 35 tys. osób. To jedno z ostrzeżeń, które pojawiło się w raporcie, który trafił już do Ministerstwa Zdrowia.