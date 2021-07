Nie wiedzą, ile osób choruje na COVID-19. Urzędników MZ wyręczył technik okablowania

Ile osób jest aktualnie zarażonych? Dwóch hobbystów policzyło

- Przepraszam, że mnie tak źle słychać, ale pracuję teraz w piwnicy. Ilu mamy w Polsce zakażonych COVID-em? 2288. To wynik moich wyliczeń z soboty. Widziałem, że Ministerstwo Zdrowia miało kłopot z podaniem poprawnych danych. Podawali, że to 153 tysiące osób, a to gruby błąd - mówi WP Adam Gapiński z Torunia (podczas rozmowy słychać odgłosy prac budowlanych).