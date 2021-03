Częstochowa. Mieli być ofiarami, sąd zdecydował inaczej

W maju 2017 r. w Częstochowie policjanci z częstochowskiej drogówki jadący ul. Okulickiego i zauważyli, jak Joanna B. i Robert R. przebiegają wraz z małymi dziećmi na drugą stronę dwujezdniowej drogi. Kiedy podjęli interwencję, doszło do awantury, po której para trafiła do radiowozu, a potem na policję.

Częstochowa. Joanna B i Robert R. muszą przeprosić policjantów

B. i R. zostali oskarżeni o naruszenie nietykalności funkcjonariuszy – szarpanie za mundur i kopanie – zmuszanie ich poprzez groźby bezprawne do zaniechania czynności służbowej, a także znieważenie. W listopadzie 2019 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał 30-letnią kobietę i jej 42-letniego partnera na karę ograniczenia wolności w wymiarze 10 miesięcy - zostali zobowiązani do wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie.

Jak przypomniała komenda, po interwencji para zamieściła w internecie skrócone nagranie, podając się w mediach za ofiary "agresywnych i niekompetentnych policjantów". Na mundurowych z częstochowskiej drogówki wylała się fala hejtu. Analizując całą sytuację sąd ocenił, że funkcjonariusze zachowali się zgodnie ze swoimi uprawnieniami, a to oskarżeni byli "czynnikiem sprawczym" - eskalowali konflikt, kpili z policjantów i poddawali w wątpliwość ich kompetencje, trywializowali to, co się stało.