Częstochowa. Miasto stawia na nowoczesność. Ulgi dla innowacyjnych firm

Taka forma wsparcia, mająca zachęcić inwestorów do lokowania w mieście nowatorskich przedsięwzięć gospodarczych, obowiązywała już w Częstochowie od 2016 roku. Teraz samorządowcy zdecydowali o jej przedłużeniu o kolejny rok, do końca grudnia 2021 roku, a przyznane w tym czasie ulgi będą obowiązywać także w kolejnych latach.

Badania aplikacyjne mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, służących opracowaniu nowych produktów, procesów, usług bądź wprowadzenie do nich znaczących ulepszeń. Z kolei prace rozwojowe to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności (także narzędzi informatycznych i oprogramowania) do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia ulepszonych lub nowych produktów czy usług (poza rutynowymi czy okresowymi zmianami – nawet jeśli mają charakter ulepszeń). Opinie co do innowacyjności danego rodzaju działalności wydawać będą na wniosek i koszt przedsiębiorcy Politechnika Częstochowska, działające przy niej Centrum Transferu Technologii oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza.