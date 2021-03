Mysłowice. W ciągu dwóch dni petycję podpisało ponad 500 osób

I tak właśnie jest z pewnym kioskiem nieopodal mysłowickiego dworca . Pani Ewa od 25 lat otwiera go o 4. rano i zamyka o 16. Każdy z mieszkańców wie, gdzie to jest. Nie raz może liczyć na jej pomoc, np. przy wypisaniu kartki świątecznej i zaniesieniu jej na pocztę.

Niestety wydaje się, że to ostatnie takie chwile. Piekarnia i mięsny obok już się zamknęły. Klienci Pani Ewy zachęcają jednak do tego, by się nie poddawała. W ciągu zaledwie dwóch dni udało się zebrać ponad 500 podpisów pod petycją.