WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Przejdź na Koronawirus informacje Koronawirus mapa Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze Artykuł Sponsorowany 58 min. temu PRZEWODNIK PO FUNDUSZOWYM PAKIECIE ANTYWIRUSOWYM dla firm Zastanawiasz się, jak przywrócić płynność finansową firmy, opłacić zaległe faktury lub skąd wziąć pieniądze na wynagrodzenia dla pracowników? Jeżeli chociaż raz w myślach odpowiedziałeś „tak”, koniecznie przeczytaj nasz przewodnik po Funduszowym Pakiecie Antywirusowym. Dowiesz się z niego, jakie wsparcie dla firm oferują fundusze unijne. To skuteczna szczepionka na gospodarcze skutki koronawirusa – dostępna od zaraz. Skorzystaj z niej! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Artykuł sponsorowany 1. Potrzebujesz pieniędzy na wynagrodzenia pracowników, opłacenie zaległych faktur lub zakup niezbędnych towarów? Skorzystaj z pożyczek płynnościowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej lub są nią zagrożone z powodu epidemii COVID-19. To nieoprocentowane pożyczki, których koszty (całość oprocentowania) pokrywa dotacja. Firma spłaca tylko otrzymany kapitał, nie ma też żadnych opłat i prowizji za udzielenie pożyczki oraz obsługę. Spłata może być rozłożona nawet na 6 lat. Maksymalny okres karencji to 6 miesięcy. Warunkiem koniecznym do otrzymania pożyczki z dotacją jest wykazanie, że kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej spowodowane są pandemią. Powinieneś więc udowodnić, że do 31.12.2019 r. firma funkcjonowała dobrze, a problemy wystąpiły dopiero później. W składanym wniosku o pożyczkę musisz napisać, w jaki sposób epidemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na płynność finansową firmy (np. masz niższe przychody ze względu na utratę części klientów albo kontrahenci i klienci nie płacą faktur, co powoduje problemy z płynnością finansową). Należy też dołączyć biznes plan pokazujący, jak pieniądze z pożyczki pomogą Twojej firmie. Pieniądze na pożyczki płynnościowe pochodzą z Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Ile można otrzymać?

Maksymalnie pożyczka może wynieść 15 mln zł. Jednak nie może przekroczyć 25% łącznego obrotu firmy z 2019 roku albo dwukrotności rocznej sumy wynagrodzeń wszystkich pracowników, jakich firma zatrudniała w 2019 r. Na co można przeznaczyć pieniądze?

Pożyczkę można przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników (w tym także ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, a będącego formalnie na liście płac podwykonawców. Bardzo ważne jest to, że z tych pieniędzy można pokryć zobowiązania publiczno-prywatne, zobowiązania handlowe oraz opłacić zaległe faktury. Można również sfinansować pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury oraz zakup towarów, produktów czy usług. Gdzie szukać informacji i gdzie złożyć wniosek?

Pożyczek udzielają pośrednicy finansowi wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie informacje znajdziesz tutaj. 2. Brakuje Ci kapitału obrotowego, pieniędzy na opłacenie bieżącego czynszu i mediów? Wnioskuj o dotacje dla MŚP, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej lub których obroty spadły o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1.02.2020 r. Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna pomoc finansowa na pokrycie trzymiesięcznych kosztów bieżącego funkcjonowania firmy. Wypłacane są dzięki Funduszom Europejskim z różnych programów: - dla średnich firm, które prowadzą działalność w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim przeznaczono 500 milionów złotych z Programu Polska Wschodnia;

- dla średnich firm z pozostałych 11 regionów są 2 miliardy złotych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR);

- dla mikro- i małych firm uruchomiono ponad pół miliarda złotych z programów regionalnych (RPO). To pieniądze unijne, którymi zarządzają samorządy województw. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje przedsiębiorstwo należy do grupy średnich firm, skorzystaj z kwalifikatora, który znajdziesz tutaj. Podsumowując: o dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy: - 31.12.2019 r. prowadzili działalność gospodarczą i nie znajdowali się wówczas w trudnej sytuacji ekonomicznej,

- następnie odnotowali co najmniej 30% spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1.02.2020 r. (w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku) lub

- z powodu epidemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014).

- Jak stwierdzić, czy Twoja firma kwalifikuje się do którejś z tych dwóch grup? Sprawdź tutaj.

- Jak prawidłowo policzyć spadek obrotów? Odpowiedź znajdziesz tutaj. Ile można otrzymać?

Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby osób zatrudnionych w firmie i liczby miesięcy, na które udzielana jest dotacja. Dotacja wyliczana jest jako iloczyn stawki jednostkowej i liczby miesięcy (max.3). Stawki jednostkowe są określone z góry, a ich zestawienie znajdziesz tutaj. Bardzo ważne jest to, że cała kwota dotacji wypłacana jest od razu. Nie potrzebujesz żadnego wkładu własnego. Nie masz też obowiązku opisywania ani zbierania faktur, aby udokumentować, że prawidłowo wydałeś dotację. Na co można przeznaczyć pieniądze?

Otrzymane dofinansowanie możesz przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, np. opłacenie mediów i najmu powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Dotacja nie może być przeznaczona na wynagrodzenia pracowników ani na zaległe zobowiązania. Gdzie szukać informacji i gdzie złożyć wniosek?

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj. Za dotacje dla średnich firm finansowane z POIR i z POPW odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pełną dokumentację konkursu oraz FAQ można znaleźć tutaj. Czas na złożenie wniosku mija 31 lipca.

Mikro- i małe firmy powinny śledzić serwisy Programów (zakładka „serwisy programów”) lub skontaktować się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Wypełnienie wniosku naprawdę nie jest trudne! W ciągu 5 dni trwania naboru w programie „Dotacje na kapitał obrotowy” firmy złożyły 2955 wniosków na kwotę 554 milionów złotych. Do 22 czerwca oceniono już 858 projektów, z czego aż 847 pozytywnie. Kumulacja korzyści, czyli czy można skorzystać z pożyczki oraz dotacji?

Można, ale musisz określić, które koszty będziesz finansować z pożyczki, a które z dotacji. Nie można bowiem z dwóch źródeł finansować tych samych wydatków. Te dwie oferty – pożyczka i dotacja –uzupełniają się. Pożyczkę możesz przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników, zakup towarów czy opłacenie zaległych faktur. Natomiast dotacja to pieniądze na bieżące potrzeby, np. na opłacenie mediów czy rachunków za najem biura. Jeśli korzystasz lub zamierzasz korzystać z różnych źródeł pomocy antykryzysowej, powinieneś zapoznać się z tabelą, w której szczegółowo opisane są zasady łączenia pomocy finansowej: link. 3. Utrzymanie poziomu zatrudnienia jest Twoim największym wyzwaniem? Skorzystaj z dopłaty do wynagrodzeń pracowników dla MŚP i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Fundusze unijne przeznaczamy również na dopłaty do wynagrodzeń pracowników mikro-, małych i średnich firm oraz osób zatrudnionych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dotyczy to także organizacji pozarządowych (NGO). Łączna kwota na ten cel to około 2,6 miliarda złotych. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) szacuje, że ta kwota powinna pomóc uratować ok. 500 tys. miejsc pracy. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz na umowy cywilno-prawne, np. umowy zlecenia. Ile i dla kogo?

Pomoc będzie przyznawana maksymalnie na 3 miesiące, a wypłacana co miesiąc. W zależności od tego, jak duży spadek obrotów ma firma, pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie 50%, 70% a nawet 90% kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Jak to obliczyć? Skorzystaj z podpowiedzi: link. Jak liczony będzie spadek obrotów?

Możesz wskazać dowolne 2 kolejne miesiące w 2020 roku (np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych i zestawić obroty z tego okresu z dwoma analogicznymi miesiącami 2019 roku. Wystarczy oświadczenie, nie musisz dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów. Ważny warunek!

Firmy, osoby samozatrudnione oraz organizacje pozarządowe, które uzyskają dopłaty do wynagrodzeń będą zobowiązane do utrzymania zatrudnienia pracowników lub dalszego prowadzenia działalności przez okres dofinansowania oraz taki sam czas po jego zakończeniu. Gdzie szukać informacji i kiedy składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie (elektronicznie poprzez platformę praca.gov.pl) należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania pracy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego Urzędu Pracy. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – zarówno z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), jak i z programów regionalnych (RPO). 4. Masz doświadczenie w działalności innowacyjnej, ale w wyniku kryzysu wywołanego pandemią brakuje Ci na zabezpieczenie bieżącej działalności oraz utrzymanie płynności finansowej? Skorzystaj z bezpłatnego zabezpieczenia spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania – Gwarancja Biznesmax. Gwarancja Biznesmax to oferta Programu Inteligentny Rozwój. Obejmuje bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu. Jest udzielana we współpracy z bankiem kredytującym. Może być przeznaczona na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej MŚP, w tym projekty proekologiczne oraz związane z wprowadzeniem innowacji. Gwarancja może objąć kredyt nieodnawialny w złotych, udzielony przez bank kredytujący. Ale też – w odpowiedzi na sytuację kryzysową wywołaną pandemią – może objąć kredyt obrotowy odnawialny, w tym kredyt odnawialny w rachunku bieżącym udzielony do końca 2020 r. W ramach tej gwarancji istnieje możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu – w formie dotacji stanowiącej zwrot części zapłaconych odsetek. Ile można otrzymać?

Zakres gwarancji obejmuje do 80% kwoty kredytu, maksymalna kwota gwarancji to 2,5 mln euro. Okres gwarancji może wynieść nawet 20 lat, z wyłączeniem kredytu odnawialnego, gdzie okres gwarancji wynosi 39 miesięcy. Co można sfinansować kredytem objętym gwarancją Biznesmax?

Przede wszystkim wydatki inwestycyjne oraz wydatki towarzyszące (np. usługi doradcze czy wydatki z tytułu ochrony patentowej), ale również koszty finansujące kapitał obrotowy (aż do 50% wartości kredytowanego przedsięwzięcia), w tym wynagrodzenia.

Gdzie szukać informacji?

Pełną listę finansowanych kosztów oraz wszelkie inne informacje znajdziesz tutaj. 5. Nie rezygnuj z inwestowania w innowacje, nowe produkty i usługi! Skorzystaj z unijnej dopłaty do kredytu komercyjnego. Kredyt na innowacje technologiczne z premią technologiczną teraz jest bardziej dostępny dla MŚP.

Kredyt na innowacje technologiczne współfinansowany z POIR cieszył się dotychczas ogromnym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Obecnie propozycja ta jest jeszcze atrakcyjniejsza. Zapytasz, dlaczego? Do listy kosztów, które można uwzględnić w budżecie, wprowadzono wiele dodatkowych (a wcześniej wykluczonych) pozycji. Wydłużono też terminy oraz złagodzono wiele kryteriów wejścia. A wszystko po to, aby wesprzeć jak najwięcej firm z sektora MŚP. Głównie te, które chcą ponosić nakłady inwestycyjne w tym trudnym czasie. Warunek: o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na czym polega ulepszona wersja takiej pomocy?

Kredyt na innowacje technologiczne to dotacja finansująca do 70% kwoty inwestycji (projektu). Dotacja ma formę premii technologicznej. Dotychczas przedsiębiorca musiał posiadać środki własne. Co więcej, zaciągał kredyt technologiczny (inwestycyjny) w banku komercyjnym, z czego 70% refundowane było jako dotacja w postaci premii technologicznej. Wprowadzone obecnie zmiany** znoszą obowiązek posiadania wkładu własnego. Dodatkowo **podniesiono maksymalną kwotę premii technologicznej do 6 milionów złotych. Dotychczas dla wielu przedsiębiorców istotną barierą było to, że inwestycja miała być innowacyjna przynajmniej na poziomie kraju – teraz ten wymóg został zniesiony. Choć nadal warto zgłaszać innowacje w skali kraju, bo są one dodatkowo punktowane.

Wydłużono też wiele terminów, m.in. na dostarczenie dokumentów, w tym na podpisanie umowy kredytowej – z 30 do 60 dni. Na co warto zwrócić uwagę?

Premia technologiczna to dotacja na przedsięwzięcia rozwojowe, a nie na finansowanie kosztów bieżącej działalności. Aktualny więc pozostaje wymóg, że wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii, uruchomienie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Gdzie szukać informacji?

Instytucją realizującą konkurs jest bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystko o Kredycie na innowacje z premią technologiczną znajdziesz tutaj. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP wiadomości wiadomości Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze