Czemu broń z USA nie docierała do Ukrainy? Zamieszane Niemcy

Nie było pociągów, by dostarczyć broń Ukrainie. USA wynajęły statek

Jak czytamy, w co najmniej jednym przypadku "nie było dostępnej kolei do transportu amunicji". Problem ostatecznie rozwiązano, wynajmując statki do jej dostarczenia, co kosztowało Stany Zjednoczone 1,6 mln dolarów.