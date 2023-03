"Czeka was potężny kryzys". Absurdalne tezy z Rosji

"Fakt, że nie sugeruje on równocześnie z tą mobilizacją, iż mógłby rozważyć pokój oparty na kompromisie - szczególnie po tym, gdy przywódca Chin Xi Jinping wydawał się oferować pomoc w negocjacjach podczas głośnej i robiącej wrażenie wizyty w Moskwie - wskazuje, że Putin nadal jest zdecydowany, by osiągnąć swoje cele siłą" - konkluduje amerykański think tank.