Czas na schronienie: 15 sekund lub mniej. Dramatyczne relacje z Izraela

To najbardziej zmasowany atak rakietowy na Izrael od lat. W wielu regionach kraju. - Proszono nas, by się nigdzie nie zapuszczać, siedzieć w schronach, uważnie śledzić sytuację i zachować spokój. Szczególnie że od momentu ogłoszenia alarmu do schronienia się mamy od 30 minut do nawet 15 sekund lub mniej - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską pani Marta.