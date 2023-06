Czarnek w TVP tłumaczy się z milionów. I kpi z posłanki: "karabin na kulki"

- Co w tym jest jakiegoś nieprawidłowego? - pyta Przemysław Czarnek, reagując na ustalenia NIK odnośnie przekazania miliona złotych jednej z instytucji w ramach programu "willa plus". - Ale ponieważ nie zgadzało się z przepisami, to zostało zwrócone - dodał minister, niejako odpowiadając sam sobie.