Czarnek pozywa prezydent Łodzi. Zdanowska szybko odpowiedziała

Czarnek najpierw wezwał Zdanowską do "sprostowania kłamstwa". "Środki na podwyżki dla nauczycieli zostały Wam wypłacone co do złotówki według średniej stawki na nauczyciela" - przekonywał na Twitterze. Minister stwierdził też, że prezydent Łodzi ma 24 godziny, by wycofać się ze swojej wypowiedzi.