Czarnek chce przeprosin od Tuska. "Skandal i zdrada"

Minister edukacji i nauki pod wpisem zamieścił kontrowersyjną wypowiedź prof. Barbary Engelking. Naukowczyni z Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN stwierdziła w programie "Kropka nad i" Moniki Olejnik, że "Żydzi się nieprawdopodobnie rozczarowali co do Polaków w czasie wojny. Żydzi wiedzieli, czego się spodziewać od Niemców, a relacja z Polakami była dużo bardziej złożona. Ponieważ Polacy mieli potencjał, żeby stać się sojusznikami Żydów i Żydzi mieli nadzieję, że będą neutralni, że nie będą do tego stopnia wykorzystywać sytuacji i nie będzie tak powszechnego szmalcownictwa. To rozczarowanie, wydaje mi się, że odgrywa pewną rolę. Polacy po prostu zawiedli".