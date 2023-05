Zadrwił z Morawieckiego. Tusk nazwał premiera "bambikiem"

- Mamy premiera, który żeby otworzyć to, co jest otwarte, musi to zamknąć. Mateusz, ale z ciebie bambik, muszę ci powiedzieć. On mógłby otworzyć zamek w Bytowie albo młyn w Słupsku. Co prawda młyn otwarty był już w XIV wieku, ale w sumie...komu to przeszkadza - dodał.