"CPK. Od słów do czynów”. Andrzeja Duda i Mateusz Morawiecki o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego

- Chcemy, żeby Polska była krajem rozwiniętym. Jesteśmy w stanie realizować ambitne cele, dlatego powstała idea CPK, który będzie impulsem rozwojowym polskiej gospodarki - mówił podczas konferencji prasowej Andrzej Duda. - Jestem przekonany, że stać nas na to, aby podjąć tę wielką szansę. Wierzę, że pokonamy kryzys i zrealizujemy wielką inwestycję jaką jest CPK - podkreślił.

"CPK to szansa na przyciągnięcie inwestycji do każdego zakątku Polski"

Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że "świat odrobił lekcję z kryzysu sprzed 10 lat". - W miejsce prywatnych kredytów muszą wejść wielkie inwestycje publiczne, które będą tworzyć nowe miejsca pracy - mówił. Podkreślił też współpracę z prezydentem w tej kwestii. - Rząd i Prezydent jednym głosem mówią dziś, że wielkie inwestycje są potrzebne, by miejsca pracy były także w przyszłości. CPK to nie tylko szansa dla lotnictwa i kolei, ale to program dla każdego Polaka - dodał.