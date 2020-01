WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze CPK Monika Rosmanowska 3 godziny temu CPK ma być ultranowoczesny. Skan twarzy zamiast dowodu, śledzenie walizek, hyperloop i wiele innych Centralny Port Komunikacyjny to pierwszy od lat hub budowany w Europie całkowicie od podstaw. Taka inwestycja, tzw. "greenfield" pozwala nie tylko na optymalne zaprojektowanie lotniska od podstaw, ale też na wykorzystanie najbardziej zaawansowanych technologii. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie CPK Koncepcja Zaha Hadid Architects (Zaha Hadid Architects) Polska to dotychczas 17. co do wielkości rynek lotniczy w Europie. W ciągu ostatnich 20 lat tzw. connectivity (parametr uwzględniający m.in. liczbę portów lotniczych, do których można dostać się z danego lotniska, czas tranzytu i dogodność przesiadek) wzrosło aż o 84 proc. Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) prognozuje, że w ciągu najbliższych 20 lat przybędzie nam kolejne 40 proc. Co więcej, Urząd Lotnictwa Cywilnego szacuje, że już w 2028 roku polskie lotniska będą obsługiwały łącznie aż 80 mln pasażerów (dzisiaj zbliżamy się do 50 mln). Jeśli główne lotnisko w Warszawie nadal będzie miało 40 proc. udziałów w rynku, to CPK "na dzień dobry" będzie musiało przyjąć ok. 32 mln pasażerów rocznie. Zgodnie z założeniami, w pierwszym etapie działalności Port Lotniczy Solidarność będzie mógł obsługiwać w ciągu roku do 45 mln pasażerów, nie tylko z Polski, ale też z Europy Środkowej i Wschodniej. Foster + Partners Podziel się CPK będzie pierwszym od lat dużym portem przesiadkowym, budowanym w Europie od podstaw. – Port Lotniczy Solidarność to wyjątkowy projekt. W Europie jest zaledwie kilka inwestycji typu greenfield. Ten projekt to niepowtarzalna szansa, by zaplanować właściwą infrastrukturę lotniskową, wykorzystującą najnowocześniejsze technologie – powiedział Rafael Schvartzman, wiceprezydent IATA. CPK Podziel się Podróż bez dokumentów Najnowsze zdobycze technologiczne, których zadaniem jest przede wszystkim usprawnienie obsługi pasażerów, z powodzeniem wdrażane są na lotniskach na całym świecie. Lotnisko w Helsinkach testowało w tym roku technologię, która na potrzeby odprawy rozpoznaje zeskanowaną twarzy pasażera. Wystarczy wgrać aktualne zdjęcie w aplikację, a następnie - już na lotnisku - specjalne urządzenie dokonuje weryfikacji oraz automatycznie wczytuje dane osobowe i informacje o locie. Gdyby to rozwiązanie weszło w życie, pasażerowie nie musieliby, albo nie zawsze musieliby, podczas odprawy legitymować się dokumentem tożsamości. Z kolei Amerykanie na 22 lotniskach testują możliwość kontroli tożsamości i odprawy pasażerów sprawdzając odciski palców lub skanując tęczówkę oka. W ten sposób już wkrótce będzie się zresztą można odprawiać w Australii. Biometryczny identyfikator pasażera może być wdrożony także w Porcie Lotniczym Solidarność. Jest możliwe, że będzie wykorzystywany na wszystkich etapach obsługi podróżnego. System będzie w stanie zidentyfikować daną osobę już po jej wejściu na lotnisko i skierować ją do właściwej kontroli bezpieczeństwa. Śledzenie bagażu, czyli walizki dolecą do celu IATA wspiera także wdrażanie na całym świecie technologii RFID (Radio Frequency Identification) wykorzystującej fale radiowe do identyfikacji bagażu.

Specjalne czytniki umieszczane na walizkach czy torbach podróżnych, pozwolą na ich jeszcze dokładniejsze śledzenie - w czasie rzeczywistym i w kluczowych punktach podróży. Ta technologia zmniejsza ryzyko zaginięcia bagażu. Statystycznie, ginie dziś średnio 7,3 walizki na tysiąc pasażerów. Według szacunków IATA użycie technologii RFID może zmniejszyć tę liczbę o 25 proc. RFID poprawia także prędkość załadunku i rozładunku, co przekłada się na zmniejszenie opóźnień lotów i skrócenie czasu oczekiwania na bagaż.

RFID wdraża obecnie kilka linii i portów lotniczych, w tym m.in. Lotnisko de Gaulle'a w Paryżu. W ciągu trzech najbliższych lat RFID ma objąć 80 proc. bagażu rejestrowego, co oznacza wdrożenie tego systemu w co najmniej 74 największych portach lotniczych na świecie. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości wśród nich będzie CPK. Pojazdy autonomiczne i hyperloop Wśród rozwiązań branych pod uwagę dla CPK znajdują się np. elektryczne (być może, jednocześnie autonomiczne) pojazdy obsługi naziemnej, analogiczne systemy do holowania samolotów, a także systemy do ładowania pojazdów elektrycznych, które będą zlokalizowane zarówno od strony terminalu, jak też na płycie. Założeniem twórców CPK jest, żeby port lotniczy został zbudowany według standardów budownictwa ekologicznego (np. BREEAM excellent, LEED Platinum). Dotychczas nie został jeszcze wybrany system certyfikacji, ale wiadomo, że będzie to jeden z istotnych elementów dla terminala i budynków w otoczeniu lotniska. We wstępnej definicji portu lotniczego Programu CPK, która stała się bazą do opracowywania master planu lotniska, jako potencjalne rozwiązanie został uwzględniony hyperloop, czyli kolejowy transport przyszłości. Jest on też wymieniony w Koncepcji CPK uchwalonej przez rząd w listopadzie 2017 r. - Jako inwestor CPK monitorujemy rozwój innowacyjnych technologii i jesteśmy na nie otwarci. Zakładamy, że koncepcja i projekt CPK zostaną wykonane w sposób, który umożliwi wdrożenie rozwiązań typu hyperloop, kiedy będzie to możliwe pod względem technologicznym i finansowym – mówi Konrad Majszyk, rzecznik CPK. CPK Podziel się CPK w pigułce CPK to supernowoczesny węzeł przesiadkowy i przeładunkowy, który będzie położony między Warszawą i Łodzią. Do CPK doprowadzi pasażerów rozbudowana sieć kolejowa, łącząca z sobą większość dużych, polskich miast. Łącznie powstanie ponad 1600 km nowych linii. Dojazd do CPK pociągiem z największych polskich miast ma być krótszy niż 2,5 godziny. Z Warszawy pasażerowie dojadą w zaledwie 15 minut, z Łodzi – w 25 minut. Jak zapowiada pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, budowa CPK ma ruszyć w 2023 r.