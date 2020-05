Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski ma postulat. Chodzi o CPK, PFN i Mierzeję Wiślaną

Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski wyraził postulat

Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski: Prawie milion bezrobotnych

- Właśnie dotarły do nas bardzo niepokojące informacje, że liczba bezrobotnych w Polsce zbliża się do miliona. Niestety, pracodawcy są zmuszeni zmniejszać pensje swoich pracowników - mówił Rafał Trzaskowski.

Polityk nawiązał do sytuacji samorządów, na które, jego zdaniem, ze strony rządu spada coraz więcej odpowiedzialności. - My w samorządach cały czas jesteśmy zaniepokojeni tym, że mamy coraz mniejsze dochody, o 40 proc. mniejsze dochody. Gdziekolwiek byłem, samorządowcy zadają mi to samo pytanie - co robimy? Jak będziemy oszczędzać? - kontynuował prezydent Warszawy.