Sondaż KANTAR dla PO: Polacy o budowie CPK. Ocenili pomysł Rafała Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski zapowiada "ustawę skromnościową". "Państwowe spółki mają liczyć się z groszem"

I zapowiedział: - Zgłoszę projekt ustawy skromnościowej. Takiej ustawy, która przywróci porządek i zmusi rząd do tego, żeby przestrzegał ustawy kominowej. Skoro prezesi wszystkich spółek samorządowych mogą się mieścić w ustawie kominowej, to dokładnie tak samo powinno to wyglądać w odniesieniu do spółek państwowych.