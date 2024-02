"Coś nieprawdopodobnego". Dworczyk został spytany o maile

- Nie, to już jest pańska nadinterpretacja tego, co powiedziałem, panie przewodniczący. Było to zgodne z prawem, żeby zwłaszcza w sytuacji pandemii, używać prywatnej skrzynki do korespondencji - stwierdził Dworczyk. - Byłbym zobowiązany, gdyby pan przewodniczący wskazał przepis, który tego zabrania - dodał.