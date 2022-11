Coraz więcej wiadomo. Duńczycy nie mają złudzeń ws. gazociągu

Wszystko wskazuje na to, że wybuchy Nord Stream 2 w duńskiej strefie ekonomicznej zostały dokonane przez tych samych sprawców, co w szwedzkiej. Tak twierdzą eksperci po publikacji duńskiej telewizji TV2. Pokazała ona w czwartek pierwsze podwodne zdjęcia z miejsca, gdzie doszło do uszkodzenia gazociągu. Chodzi o zniszczenia nitki na południowy wschód od Bornholmu.