Co zrobić, żeby uratować wiele żyć? Prof. Pyrć ma rekomendacje

- Rekomenduję działania, które pozwolą nie tyle zatrzymać tę falę, bo jest już na to za późno, ile tę falę, która przyjdzie w zimie - stwierdził w programie "Newsroom" w WP prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pytany, co zrobić, by powstrzymać epidemię koronawirusa. - Trzeba podjąć działania, które pozwolą uniknąć kolejnych niepotrzebnych zgonów. Po pierwsze widzimy, że w tej chwili nie ograniczamy w żaden sposób liczby zachorowań - mówił. Jedną z możliwych opcji - jak mówił wirusolog - jest lockdown, ale jak stwierdził, nikt takiego rozwiązania już nie chce. Alternatywą lockdownu jest niewprowadzanie żadnych ograniczeń, ale wtedy umierać będą setki osób dziennie. - Drogą pośrodku jest wykorzystanie tego, że mamy osoby, które są statystycznie bezpieczniejsze dla siebie i innych, czyli osoby zaszczepione. Jeśli mamy taką sytuację, to może warto wytypować takie punkty największego ryzyka transmisji i ograniczyć tę transmisję pomiędzy niezaszczepionymi - stwierdził gość programu "Newsroom", proponując wykorzystanie paszportów covidowych w życiu codziennym, podczas wizyt w sklepach, kawiarniach czy kinach. - To skłoniłoby wiele osób do zaszczepienia i pozwoliło uratować wiele żyć na wiosnę - dodał prof. Krzysztof Pyrć.