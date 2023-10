Co zrobi prezydent? "Może zachować się racjonalnie albo tak jak zwykle"

Mieńkowska-Norkiene przekonuje, że Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu Prawu i Sprawiedliwości z różnych powodów. - Nie tylko dlatego, że PiS będzie próbował kogoś "podkupić" (co będzie bardzo trudne). Chodzi też o to, by był jeszcze czas dla partii Jarosława Kaczyńskiego, by posprzątać kompromitujące, nielegalne rzeczy. To wciąż będą gabinety, do których wrócą ci sami ludzie, zanim zostaną powołani nowi - dodaje.